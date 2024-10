Clique, aposta, ruína: o perigoso boom das bets no Brasil

Depois dos Estados Unidos e do Reino Unido, segundo a consultoria PwC, o Brasil já é o terceiro mercado de apostas online do mundo. O termo em inglês bets, para designar apostas, se popularizou no país.

Entretanto, o vício em apostas tem um impacto econômico real: apesar de taxas de crescimento sólidas, emprego elevado e aumentos salariais significativos desde 2022, as classes C e D ainda não recuperaram o poder de compra relativo que tinham antes da pandemia de covid-19, segundo a PwC. Lojas de roupas, de móveis e em geral, além de fabricantes de bens de consumo pessoal e bancos, se queixam da estagnação ou colapso no faturamento.

A onda de custos da proliferação do vício, que só agora chegou ao sistema de saúde público, só será sentida em médio prazo.

Modelo direcionado para os mais pobres

O que está acontecendo? Como pode num curto de espaço de tempo uma febre de apostas digitais, que sobrecarregou tanto a sociedade, ter se espalhado por todo o país?

A culpa é do modelo das bets, precisamente concebidas para os brasileiros pobres e voltadas a arrancar do bolso deles o máximo de dinheiro possível no mais curto espaço de tempo.