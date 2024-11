"Conceição Evaristo é a maior escritora negra do Brasil"

Como você acredita que o legado de Evaristo tem influenciado as novas gerações de escritoras e escritores no Brasil?

Há uma discussão sobre se os novos escritores, como Itamar Vieira Júnior, por exemplo, e mesmo a escrita de Conceição, são identitários. A gente sempre foi ensinado que existia uma literatura universal que era branca. E quando a gente aprende, entende que Machado de Assis era negro, por exemplo, abre-se uma nova chave de leitura para a própria literatura dele.

Conceição provoca e diz que se tem uma literatura universal, é o que ela faz, porque consegue dialogar com diferentes grupos. O projeto de país e também da literatura negra é um projeto em que ninguém fica de fora pois aprendemos ao longo dos séculos a trazer elementos da cultura branca, do cristianismo, mesmo que impostos, sem deixar ninguém de fora, e que dialoga com o Brasil como um todo e de diferentes facetas.

Esse seja talvez o principal legado dela: mostrar na própria literatura uma coisa que ocorre no campo político, no ativismo de várias organizações negras. Então ela diz que se tem uma literatura universal, é essa que ela faz, que o Itamar Vieira Júnior faz, que a Eliana Alves Cruz ou a Luciany Aparecida fazem. Essa é a literatura que os escritores negros de diferentes regiões do Brasil fazem, e que agora recebem o devido destaque.

Autor: Vinicius Pereira