Nomeado por Trump, Gaetz desiste de cargo após escândalo sexual - Deputado trumpista sofreu pressão do próprio partido para não assumir posição como procurador-geral de Justiça dos EUA. Ele era investigado no Congresso por má conduta sexual e uso de drogas ilícitas.O deputado americano Matt Gaetz desistiu nesta quinta-feira (21/11) de buscar a aprovação do Senado para se tornar o novo procurador-geral de Justiça dos Estados Unidos, cargo que havia sido convidado para assumir a partir de 2025, sob o governo de Donald Trump.

Ele foi escolhido por Trump no começo da semana, mas sua candidatura, que precisaria da aprovação da maioria dos senadores, foi duramente criticada devido ao seu envolvimento em casos de má conduta sexual e não teve endosso nem mesmo do seu próprio partido.

A indicação de Gaetz para o cargo de procurador-geral, função que é encarregada de direcionar as posições legais do governo em questões críticas, foi uma das nomeações mais polêmicas de Trump até agora, em uma lista que também inclui o apresentador da Fox News Pete Hegseth como secretário de defesa, o cético em relação a vacinas Robert F. Kennedy Jr. como secretário de saúde e o bilionário Elon Musk para chefiar uma unidade de corte de custos do governo.