Os motivos para a alta de casos de sarampo na Alemanha

De acordo com um estudo publicado no início de novembro pela empresa de pesquisa Statista, o ceticismo em relação à vacina tem aumentado constantemente na Alemanha, de 22% dos adultos em 2022 para 25% em 2024.

Quanto ao movimento antivacina "hardcore", ele tem uma longa história na Alemanha, que remonta aos anos 1800, promovido por pessoas com várias agendas – precursores antissemitas dos nazistas, que viam os avanços médicos vindos de médicos judeus com ceticismo, a grupos de médicos preocupados com a segurança de como as primeiras vacinas eram administradas.

De acordo com o Centro Federal de Educação em Saúde (BzgA, na sigla em alemão), o número daqueles que se dizem completamente antivacinas aumentou apenas ligeiramente nas últimas décadas, de 4% em 2004 para 6% em 2020. Seus números podem parecer maiores, no entanto, através da sua prevalência nas mídias sociais e do número de manifestações antivacinas que ocorreram na Alemanha em resposta à pandemia de covid-19.

Por isso, alguns médicos veem a obrigatoriedade de vacinas como medidas contraproducentes, que "adicionam combustível ao fogo antivacina" e podem ser acusadas de restrições às liberdades individuais.

Pensamento esotérico

Estudos mostraram outros indicadores significativos de sentimento antivacina. Um relatório recente de médicos da Universidade de Freiburg, no sul da Alemanha, mostrou uma conexão entre o que eles chamaram de "pensamento esotérico" e hesitação e recusa à vacina.