Num mundo sem apps, como é que os amish namoram? - Aplicativos de namoro são o motor da vida amorosa nos EUA. Mas a congregação religiosa dos amish rejeita recursos modernos como internet ou eletricidade. Um passeio pela Pensilvânia é como uma verdadeira viagem no tempo.Vastos campos com celeiros, e longos varais de roupa diante das fazendas marcam a paisagem dos amish. As muitas carroças puxadas a cavalo pelas ruas completam a sensação de que se foi transportada para tempos remotos.

Em geral, conquistas da modernidade como automóveis ou a internet não são permitidas no mundo desse grupo religioso cristão. E, portanto, tampouco os aplicativos de namoro online que dominam a busca de parceiros nos Estados Unidos. Então, como é que seus membros conseguem se encontrar?

Para descobrir, nós, "the English" – que é como eles designam todos os não amish – viajamos até Lancaster County, no estado da Pensilvânia, onde se encontra o maior assentamento da congregação da América do Norte, com 43.600 integrantes.