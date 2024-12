Queda de Assad abala jogo de forças no Oriente Médio - Em só 11 dias, rebeldes deram fim a um regime de mais de meio século que resistiu a quase 14 anos de guerra civil. Fuga do ditador sírio abre caminho para revisão do mapa estratégico na região.Os sírios acordaram nesta segunda-feira (09/12) para um futuro cheio de esperança embora incerto, depois que rebeldes tomaram a capital, Damasco, e o presidente Bashar al-Assad fugiu para a Rússia, após 13 anos de guerra civil e mais de 50 anos de um regime brutal liderado pela sua família.

Com o toque de recolher declarado pelos rebeldes, Damasco permaneceu calma após o amanhecer, com as lojas fechadas e as ruas praticamente vazias. A maioria dos que circulavam eram rebeldes, e muitos carros tinham placas de Idlib, a província no noroeste do país da qual os combatentes lançaram seu avanço relâmpago há apenas 12 dias.

Foram necessários apenas 11 dias para que os rebeldes sírios forçassem Assad a fugir do país e impusessem uma nova revisão do mapa estratégico no Oriente Médio.