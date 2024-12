UE proíbe uso odontológico do amálgama a partir de 2025

Esse metal não é biodegradável e coloca em risco os ecossistemas se for liberado no meio ambiente. O mercúrio é liberado principalmente durante a produção e o descarte. O objetivo da UE é mudar para materiais ambientalmente menos nocivos.

Conhecido por sua durabilidade, o amálgama dentário foi durante décadas o principal material restaurador para dentes posteriores.

Na Alemanha, a proibição do amálgama já vigora desde 2024. Mas, assim como ocorre no Brasil, o material há anos já vem caindo em desuso em tratamentos odontológicos. Em 2022, somente 2,4% das obturações dentárias foram feitas com amálgama no país europeu.

Antes da proibição, a UE já vetava o uso de amálgama ou a retirada do material em jovens com menos de 15 anos, gestantes e lactantes.

Restrição do uso no Brasil

No Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), proibiu em janeiro de 2019, através da resolução RDC n° 173, a fabricação, importação, comercialização e o uso, em serviços de saúde, dos elementos de mercúrio e pó para liga de amálgama na forma não encapsulada.