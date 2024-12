O que se sabe sobre atentado a mercado de Natal na Alemanha

O suspeito do crime é um médico psiquiatra de 50 anos, da Arábia Saudita, que mora na Alemanha desde 2006. Ele vive e trabalha em um hospital estadual em Bernburg, cidade a 45 quilômetros de Magdenburgo, ambas no estado da Saxônia-Anhalt. O local do crime fica aproximadamente 150 quilômetros a oeste de Berlim.

Vídeos mostram como vários policiais o cercaram em uma parada de bonde nas proximidades do mercado de Natal. Ele se deitou no chão ao lado do veículo envolvido no crime, um BMW X5 preto alugado com placa de Munique, e depois foi levado embora.

Em 2016, o suspeito teve um pedido de refúgio reconhecido. Em uma entrevista publicada pelo jornal Frankfurter Zeitung em 2019, ele afirma que foi ameaçado de morte por ter abandonado o islã como religião.

A notícia de que o suspeito era um imigrante refugiado saudita gerou reações imediatas de grupos políticos radicais anti-imigração. Publicações nas redes sociais rapidamente classificaram o caso como um atentado de motivação terrorista, vinculando-o a medidas de acolhimento a refugiados, sobretudo sírios, adotada pela então chanceler Angela Merkel em 2015.

O bilionário Elon Musk, que no começo do dia havia elogiado a Alternativa para a Alemanha (AfD), partido de ultradireita que promove discursos anti-imigração, compartilhou publicações na sua rede social X que associavam o ataque à imigração.

Pouco depois do crime, mais informações sobre o perfil do suspeito vieram à tona: autodenominado "crítico do Islã", com falas a favor da AfD e restrições à imigração, o que contraria a hipótese de motivação islamista. Até o momento, acredita-se que ele agiu sozinho.