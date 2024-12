Crime organizado investe na falsificação de bebidas no Brasil - Falta de controle facilita expansão de negócio ilegal que traz grandes riscos ao consumidor. Bebidas ultrapassaram o cigarro como produto mais falsificado no país.A circulação de bebidas alcóolicas adulteradas no Brasil vem aumentando nos últimos anos, com analistas apontando uma crescente presença do crime organizado em um negócio que movimenta bilhões de reais. Além do tradicional uísque, bebidas que se tornaram populares no país recentemente, como o gim e o vinho, passaram a ser destaque nas falsificações.

Estimativas apontam que, no caso de destilados, até 36% do mercado do país é composto por bebidas falsificadas. No ano passado, as bebidas ultrapassaram o cigarro como produto mais falsificado do Brasil.

Normalmente, produtores de líquidos mais baratos vendem aos falsificadores, que adulteram rótulos e fazem um envase como se fossem as originais, explica Rodolpho Ramazzini, diretor da Associação Brasileira de Combate à Falsificação (ABCF). Segundo ele, anteriormente, os responsáveis por estes esquemas eram pequenos comerciantes, mas o crime organizado encontrou neste meio um grande negócio nos últimos anos, mudando a escala do problema.