Sonda da Nasa quer chegar mais perto do Sol do que ninguém jamais esteve - Com a "Parker Solar Probe", cientistas querem chegar sete vezes mais próximo do Sol do que qualquer outra aeronave. Sonda é a mais veloz já construída e é capaz de resistir a calor de até 1.371 ºC.Lançada em 2018, a sonda "Parker Solar Probe", da Nasa, se prepara para chegar nesta terça-feira (24/12) o mais próximo do Sol do que qualquer objeto já fabricado por humanos.

Em 2021, a aeronave já cruzou a coroa do grande astro, a atmosfera externa visível durante um eclipse solar total.

A próxima façanha, agora, será chegar o mais próximo possível da estrela, a 6,1 milhões de quilômetros de sua superfície – para se ter uma ideia, o Sol está a cerca de 150 milhões de quilômetros de distância da Terra.