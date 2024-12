Papa pede que armas sejam "silenciadas" na Ucrânia e em Gaza

"Calem-se as armas na martirizada Ucrânia! Tenha-se a audácia de abrir a porta às negociações e aos gestos de diálogo e de encontro, para alcançar uma paz justa e duradoura.", disse o pontífice na sacada central da basílica, diante de cerca de 30 mil pessoas. .

"Calem-se as armas no Oriente Médio! Com os olhos postos no berço de Belém, dirijo o meu pensamento para as comunidades cristãs da Palestina e de Israel e, em particular, à querida comunidade de Gaza, onde a situação humanitária é gravíssima. Haja um cessar-fogo, libertem-se os reféns e ajude-se a população esgotada por causa da fome e da guerra”, acrescentou.

Francisco disse que se sente "próximo também da comunidade cristã no Líbano, especialmente a do sul", e "da que se encontra na Síria, neste momento tão delicado", e que se "abram as portas do diálogo e da paz em toda a região, dilacerada pelo conflito".

"Quero ainda aqui recordar o povo líbio, encorajando-o a procurar soluções que permitam a reconciliação nacional", citou.

"Que o nascimento do Salvador traga um tempo de esperança às famílias de milhares de crianças que estão a morrer devido a uma epidemia de sarampo na República Democrática do Congo, bem como às populações do leste do país e às do Burkina Faso, Mali, Níger e Moçambique. A crise humanitária que os afeta é causada principalmente por conflitos armados e pelo flagelo do terrorismo, e é agravada pelos efeitos devastadores das alterações climáticas", acrescentou.

