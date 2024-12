Ex-presidente dos EUA Jimmy Carter morre aos 100 anos - Ele morreu em casa "pacificamente" e "cercado por sua família", informou seu instituto. Carter fez um governo marcado por políticas moderadamente progressistas e um acordo de paz entre Israel e Egito.O ex-presidente dos EUA Jimmy Carter, que comandou a Casa Branca de 1977 a 1981, morreu neste domingo (29/12). Ele tinha 100 anos.

Ele faleceu em sua casa em Plains, na Geórgia, "pacificamente" e "cercado por sua família", disse o Carter Center em um comunicado.

"Meu pai foi um herói, não apenas para mim, mas para todos que acreditam na paz, nos direitos humanos e no amor altruísta", disse seu filho, Chip Carter. "Meus irmãos, minha irmã e eu o compartilhamos com o resto do mundo por meio dessas crenças comuns. O mundo é nossa família devido à maneira como ele uniu as pessoas, e agradecemos por honrar sua memória ao seguir a viver de acordo com essas crenças."