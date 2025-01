Ministra alemã quer repatriar refugiados sírios - Menos de um mês após fim da ditadura Assad, alemã anuncia revogação de status de refugiados e deportação de sírios que não trabalham nem estudam - apesar de o futuro do país árabe ainda ser incerto.Menos de um mês após a queda do ditador Bashar al-Assad na Síria, a ministra alemã do Interior, Nancy Faeser, defendeu a revogação do status de refugiado e a repatriação de cidadãos sírios que vivem na Alemanha.

"Como prevê a nossa lei, o Escritório Federal para Migração e Refugiados vai revisar as concessões de refúgio e suspendê-las caso as pessoas não precisem mais dessa proteção na Alemanha", disse Faeser ao conglomerado de mídia Funke Media Group em artigo publicado neste domingo (05/01).

A revogação do status de refugiado ou asilado valerá, segundo a ministra, para os que "não têm direito de permanência por outros motivos, como trabalho ou estudos, e que não estejam dispostos a voltar para a Síria".