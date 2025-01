Ultradireita recebe incumbência de formar novo governo na Áustria - Partido da Liberdade (FPÖ), o mais votado nas eleições de setembro, teve sinal verde do presidente do país após fracasso da centro-direita em montar uma coalizão de governo.O líder da legenda austríaca ultradireitista Partido da Liberdade (FPÖ), Herbert Kickl, recebeu do presidente Alexander Van der Bellen nesta segunda-feira (06/01) a incumbência de formar um governo de coalizão, após forças de centro fracassarem em fazer isso.

O FPÖ – um partido eurocético e favorável à Rússia fundado na década de 50 por um ex-oficial da força de elite paramilitar Schutzstaffel (SS), de Adolf Hitler – ficou em primeiro lugar nas eleições parlamentares de setembro pela primeira vez na história, com 29% dos votos.

Os ultradireitistas terão de negociar uma coalizão de governo com o conservador Partido Popular da Áustria (ÖVP), que até a pouco vinha se recusando a sentar-se à mesa com o FPÖ.