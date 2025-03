A teoria do louco e a psicologia do blefe por trás de Trump - Faz parte do jogo diplomático apostar alto demais para dissuadir inimigos. No caso do presidente Donald Trump, a estratégia de "se fazer de louco" é usada inclusive com aliados. O que é blefe e o que é impulsividade?O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está blefando quando diz que assumirá o controle do Panamá ou da Groenlândia "de uma forma ou de outra", ou quando ameaça retirar os EUA da Otan?

Trump costuma usar metáforas de jogos, apostas e blefes em suas negociações. O exemplo mais recente foi durante a discussão com o presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, no Salão Oval:

Trump: "Você não está em uma boa posição. Você não tem as cartas no momento. Conosco, você começa a ter cartas."