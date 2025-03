Juiz impede EUA de deportar venezuelanos sob lei de 1879

A ACLU foi um dos grupos que pediu ao Tribunal Distrital dos EUA em Washington que impedisse as deportações, argumentando que a lei de 1798 não foi planejada para ser usada em tempos de paz.

O que é o grupo Tren de Aragua?

Trump alegou que o Tren de Aragua está "conduzindo uma guerra irregular contra o território dos Estados Unidos, tanto diretamente quanto sob a direção, clandestina ou não, do regime de Maduro".

O Tren de Aragua tem suas origens na prisão de Tocorón, no estado de Aragua, no norte da Venezuela. Ela foi transformada pelo líderes do grupo num complexo com piscina, restaurantes, casa de jogos e até um zoológico. Eles teriam gravado execuções e torturas no local para manter o controle sobre outros prisioneiros.

Com o colapso da economia venezuelana e o recrudescimento do regime de Maduro, a organização começou a explorar migrantes vulneráveis. A influência do Tren de Aragua logo se estendeu para outras partes da América Latina e se transformou em uma das organizações criminosas mais violentas da região, com foco no tráfico sexual, contrabando de pessoas e drogas.

O grupo foi classificado como uma organização criminosa transnacional em 2024 pelo governo de Joe Biden, e Trump iniciou o processo de designá-lo como uma organização terrorista estrangeira em janeiro.