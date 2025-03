Síria empossa ministros em novo governo de transição

Yarub Badr, um alauita – mesmo grupo religioso do ditador Assad –, assume o Ministério dos Transportes. Amgad Badr, que é da minoria drusa, chefiará a Agricultura. Já o curdo Mohammed Terko assume a pasta da Educação.

Raed al-Saleh, que liderou os capacetes brancos – socorristas que atuaram em áreas controladas por rebeldes –, é ministro de Emergências.

As Finanças ficarão a cargo de Mohammed Yosr Bernieh.

Não há, porém, representantes do grupo rebelde curdo Forças Democráticas Sírias (SDF), que domina o nordeste da Síria e é apoiado pelos Estados Unidos. Al-Sharaa e o comandante das SDF, Mazloum Abdi, assinaram um acordo de cessar-fogo no início do mês que prevê a integração dos combatentes ao Exército sírio.

Com as nomeações, al-Sharaa quer convencer países do Ocidente de que a Síria caminha rumo à democratização e à estabilidade. Um massacre contra centenas de alauitas no início de março, porém, suscitou dúvidas sobre a capacidade do novo governo de concretizar esses planos.

Al-Sharaa também quer suspender sanções econômicas impostas ao país durante a era Assad. Segundo as Nações Unidas, 90% dos sírios vivem abaixo da linha de pobreza, e milhões enfrentam escassez de alimentos por causa da guerra.