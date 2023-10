Disputa presidencial na Argentina segue acirrada com Milei na liderança, mostram pesquisas

Para vencer no primeiro turno, um candidato precisa obter 45% dos votos, ou mais de 40% com uma vantagem de mais de 10 pontos sobre seu rival mais próximo.

Milei, um economista que obteve uma vitória surpreendente nas primárias de agosto com propostas radicais, tem entre 34% e 35% dos votos, de acordo com uma pesquisa da Opina Argentina. Massa tem entre 29% e 30%, enquanto Bullrich tem entre 24% e 25%.

Uma pesquisa da Synopsis Consultores mostrou Milei com 36,5%, seguido por Massa com 29,7% e Bullrich com 23,8%.

"O resultado está em aberto", disse o analista da Opina Argentina, Facundo Nejamkis.

Em meio a uma crise econômica que colocou duas em cada cinco pessoas abaixo da linha da pobreza e fez com que a inflação anual atingisse 138%, as promessas de Milei de dolarizar a economia e fechar o banco central têm conquistado alguns eleitores desiludidos.

"Votei em Milei nas primárias e vou votar nele novamente. É uma mudança, alguém tem que remover os kirchneristas", disse Gustavo Machado, um corretor de imóveis de 40 anos de Buenos Aires, referindo-se à força política ligada à atual vice-presidente e ex-presidente, Cristina Kirchner.