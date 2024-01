Líder da Coreia do Norte pede mudança no status do Sul e alerta sobre guerra

Três organizações que lidam com a unificação e o turismo intercoreano serão fechadas, informou a mídia estatal.

A medida ocorre em um momento em que as tensões se agravaram na Península Coreana recentemente, em meio a uma série de testes de mísseis e a um esforço de Pyongyang para romper com décadas de política e mudar a forma como se relaciona com o Sul.

Analistas têm dito que o Ministério das Relações Exteriores da Coreia do Norte poderia assumir as relações com Seul e, possivelmente, ajudar a justificar o uso de armas nucleares contra o Sul em uma guerra futura.

Ao mesmo tempo que apelou para que a Coreia do Sul fosse designada como o "inimigo número um" na sua Constituição, Kim também disse que uma guerra dizimaria o Sul e daria uma derrota "inimaginável" aos EUA, segundo a KCNA.

Kim disse ainda que, em caso de guerra na península coreana, a Constituição do país deveria refletir a questão da "ocupação", "recaptura" e "incorporação" do Sul no seu território.

Em um relatório para o projeto 38 Norte, sediado nos Estados Unidos, na semana passada, o ex-funcionário do Departamento de Estado Robert Carlin e o cientista nuclear Siegfried Hecker disseram que consideram a situação na Península Coreana mais perigosa do que em qualquer outro momento desde o início de junho de 1950.