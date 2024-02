Diretor da OMS expressa preocupação com ataques à Rafah, em Gaza

DUBAI (Reuters) - O chefe da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus, reiterou nesta segunda-feira os apelos por um cessar-fogo em Gaza e expressou particular preocupação com os ataques israelenses a Rafah, para onde a maioria dos habitantes do enclave fugiu.

Ataques aéreos israelenses durante a noite mataram 48 pessoas em Rafah, disseram as autoridades de saúde locais.

Ghebreyesus disse que apenas 15 dos 36 hospitais em Gaza “ainda funcionavam parcial ou minimamente” e que os trabalhadores humanitários estavam fazendo o seu melhor em circunstâncias impossíveis.