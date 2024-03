Agricultores poloneses queimam pneus em frente a escritório de premiê em retorno de protestos

Os agricultores de toda a União Europeia vêm pedindo mudanças nas restrições impostas a eles pelo Acordo Verde do bloco para combater as mudanças climáticas e para que as taxas alfandegárias sobre as importações de produtos agrícolas da Ucrânia, que foram dispensadas após a invasão russa, sejam reimpostas.

Na Polônia, a onda tem criado um delicado equilíbrio para o governo de Donald Tusk em um ano em que enfrenta eleições locais e europeias, conforme procura atender às preocupações dos agricultores e, ao mesmo tempo, manter seu firme apoio a Kiev.

Os agricultores, que cumpriam sua promessa de retornar a Varsóvia depois que milhares deles marcharam pela cidade uma semana antes, agora eram apoiados pelo maior sindicato trabalhista da Polônia, o Solidariedade, bem como por caçadores e trabalhadores florestais.

"Mineiros, trabalhadores da siderurgia, indústria automotiva, indústria alimentícia e muitos outros setores estão aqui", disse o líder do sindicato, Piotr Duda, em um megafone, dirigindo-se aos manifestantes em frente ao escritório de Tusk.

"O mais importante é que estamos juntos, porque temos uma demanda comum: abaixo o Acordo Verde, abaixo o veneno verde."

Tusk disse que as interrupções no mercado não foram causadas apenas por produtos agrícolas da Ucrânia, mas também da Rússia e de Belarus.