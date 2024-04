Trump é culpado pelo "pesadelo" do aborto, diz Biden na Flórida

A reversão de Roe v. Wade pela Suprema Corte conservadora dos EUA em 2022 abriu a porta para a Flórida e outros Estados estabelecerem suas próprias leis em relação ao aborto. Trump fez campanha em 2016 dizendo que incluiria juízes para reverter Roe e indicou três que o fizeram.

“Vamos ser muito claros: há uma pessoa responsável por esse pesadelo”, disse Biden. “Ele se gaba disso. Donald Trump”, afirmou Biden a apoiadores.

“Deveria ser um direito constitucional”, afirmou Biden, sobre o aborto. “Não se trata de direitos dos Estados. Trata-se dos direitos das mulheres”.

O aborto é uma das principais questões da eleição de 2024. Os democratas acreditam que restrições severas com as da Flórida e do Arizona, que manteve uma proibição do aborto de 160 anos atrás neste mês, levarão os eleitores a apoiarem Biden. Eleitores norte-americanos rejeitam esmagadoramente proibições rigorosas ao aborto, de acordo com pesquisas e iniciativas eleitorais estaduais.

O acesso ao aborto quase não existe mais em Estados do sul por causa das novas leis, quase todas elas apoiadas por republicanos, o que força mulheres a buscarem o procedimento em outros Estados.

A posição de Trump sobre a questão tem sido confusa nas últimas semanas. O republicano se distanciou da decisão do Arizona de manter uma proibição de 160 anos atrás e, ao mesmo tempo, assumiu o crédito por ter indicado três juízes à Suprema Corte que reverteram Roe v. Wade e tornaram as restrições estaduais possíveis.