Principal tribunal da Índia cria força-tarefa de segurança depois de estupro e assassinato de médica

Por Sakshi Dayal

NOVA DÉLHI (Reuters) - A Suprema Corte da Índia criou uma força-tarefa de segurança hospitalar nesta terça-feira para garantir a segurança dos trabalhadores do setor de saúde, dias depois do estupro e assassinato de uma médica em treinamento que causou choque nacional e protestos de médicos em início de carreira.

O ataque no dia 9 de agosto na cidade de Calcutá motivou pedidos de justiça para a vítima e maior segurança para as mulheres em hospitais, com médicos em diversas partes do país se recusando a atender pacientes fora de situações emergenciais.