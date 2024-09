Investigação busca saber como adolescente teve acesso a arma e motivo de massacre nos EUA

O estudante, identificado como Colt Gray, de 14 anos, abriu fogo na quarta-feira na Apalachee High School em Winder, na Georgia, matando dois estudantes e dois professores. Outras nove pessoas ficaram feridas, disseram autoridades.

O adolescente e seu pai foram entrevistados em 2023 pelas forças de segurança locais, devido a ameaças feitas online ligadas a uma possível realização de um massacre em uma escola. O fato ocorreu na plataforma de redes sociais Discord, especializada em games, segundo investigadores.

Os Grays disseram que não foram os autores das ameaças. O pai afirmou que tinha armas de caça, que ficavam trancadas em um cofre e que seu filho não tinha acesso a elas.

Os investigadores estão concentrados na capacidade do garoto de acessar o rifle, nos sinais de alerta de que ele poderia realizar o massacre e em sua motivação. Foi o primeiro ataque em escolas desde o início do ano letivo nos EUA.

Investigadores do departamento da xerife do Condado de Jackson entrevistaram os Grays em maio de 2023, após receberem um aviso do FBI sobre uma ameaça postada em um canal do Discord. A família afirmou aos investigadores que não tinha conexão com a conta da rede social que proferiu as ameaças.

Os investigadores arquivaram o caso após não conseguirem descobrir se Gray tinha conexões com a referida conta. Eles não encontraram evidências para pedir o confisco das armas da família, de acordo com relatórios policiais publicados pelo gabinete da xerife nesta quinta-feira.