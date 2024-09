Soja ilegal de terra indígena brasileira chega a mercados globais

"A busca por melhores condições de vida ensejou diferentes ilícitos, [inclusive] arrendamento e cultivo de transgênicos, notadamente no sul do país", disse a Funai.

O Brasil é o maior produtor e exportador mundial de soja, que é usada em ração animal, biocombustíveis e alimentos processados. Dados comerciais da indústria mostram que dois terços da colheita do Brasil acabam nos mercados globais.

No Rio Grande do Sul, que tem uma população de 10,8 milhões, quase toda a colheita é vendida para cooperativas agrícolas, incluindo a Cotrijal Cooperativa Agropecuária e Industrial (Cotrijal) e a Cooperativa Tritícola Sarandi (Cotrisal), as duas maiores do Estado, de acordo com dois corretores de grãos.

A Reuters falou com quatro líderes indígenas, incluindo os caciques das reservas de Serrinha e Nonoai, duas das mais envolvidas no cultivo de soja no norte do Estado do Rio Grande do Sul, que disseram que os grãos cultivados em suas terras são vendidos para a Cotrisal e outras cooperativas agrícolas.

Mais três membros de comunidades indígenas no Rio Grande do Sul, que falaram sob condição de anonimato, também disseram à Reuters que a Cotrisal era uma grande compradora de soja cultivada por agricultores não indígenas em terras indígenas arrendadas.

"A gente sempre fez esse tipo de coisa, arrendamento contra a vontade, porque não tem como deixar os índios passarem fome", disse José Oreste do Nascimento, que é o cacique em Nonoai, comunidade de cerca de 3.600 pessoas, há mais de quatro décadas.