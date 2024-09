Primeiro-ministro britânico promete trabalhar em conjunto com Itália em imigração

Starmer afirmou que sua abordagem para a questão seria pragmática e marcaria uma mudança em relação ao governo anterior, cuja política de deportar pessoas que pediam asilo para Ruanda ele rejeitou e classificou como uma “manobra”.

"Estou completamente focado no que acho que é a principal maneira de deter novos imigrantes e a maneira mais efetiva de lidar com a migração ilegal, e a forma de fazer isso é acabar com as gangues que comandam esse comércio vil”, ele disse na coletiva de imprensa conjunta.

A reunião de Starmer com Meloni faz parte de um plano para melhorar a relação do Reino Unido com a União Europeia e vai ser seguido de viagens a Berlim, Paris e Dublin.

Ele elogiou o trabalho de Meloni para impedir que os imigrantes começassem suas jornadas migratórias, o que, segundo ele, contribuiu muito para que a Itália visse uma queda de 60% nas chegadas irregulares por mar.