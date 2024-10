Tropas russas chegam ao centro do bastião ucraniano de Vuhledar

O RÁPIDO AVANÇO DA RÚSSIA

Desde agosto, as tropas de Moscou no leste da Ucrânia avançaram em seu ritmo mais rápido em mais de dois anos, com pouco atraso, apesar de as forças ucranianas terem montado uma incursão surpresa na região russa de Kursk.

Os ataques russos anteriores a Vuhledar foram particularmente sangrentos, com tanques e veículos blindados atacando em terreno aberto. Unidades militares ucranianas divulgaram fotos na terça-feira de tanques russos em chamas em campos.

Oleksandr Kovalenko, um analista militar ucraniano, disse que cerca de 2.000 a 3.000 soldados russos estavam na cidade, atacando de três direções diferentes.

"Não conseguiremos nos manter em Vuhledar nessas condições", disse Kovalenko à Reuters, afirmando que a decisão de se retirar de Vuhledar deve ser tomada rapidamente.

(Reportagem de Olena Harmash)