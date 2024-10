EUA alertam Irã: não mire em nós ou em Israel

Guterres disse ao conselho que condenava veementemente o ataque do Irã a Israel. Mais cedo, o ministro das Relações Exteriores de Israel anunciou que estava barrando a entrada de Guterres no país por não ter condenado o ataque antes.

O embaixador da Rússia na ONU, Vassily Nebenzia, elogiou o Irã por sua "excepcional" moderação nos últimos meses e afirmou que o ataque com mísseis a Israel não poderia ser visto "como se tivesse ocorrido no vácuo, como se nada estivesse acontecendo no Líbano, em Gaza, na Síria, no Iêmen."

"Mas aconteceu, e isso levou a uma nova e muito perigosa espiral de um conflito mais amplo no Oriente Médio", afirmou Nebenzia.

Em uma carta ao Conselho de Segurança na terça-feira, o Irã justificou seu ataque a Israel como autodefesa, com base no Artigo 51 da Carta da ONU, citando "ações agressivas" de Israel, incluindo violações da soberania iraniana.

"O Irã está em total conformidade com o princípio de distinção sob o direito humanitário internacional, visou apenas instalações militares e de segurança do regime com seus ataques defensivos com mísseis", escreveu o Irã ao conselho.