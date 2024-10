Promotores mostram novos detalhes da tentativa de Trump de reverter derrota eleitoral

Os promotores, que trabalham com o promotor especial Jack Smith, apresentaram um relato abrangente da conduta de Trump após a eleição de 2020, grande parte da qual já foi divulgada por meio de reportagens, descobertas do comitê do Congresso que investigou a insurreição no Capitólio ou pelo indiciamento obtido por Smith no caso.

O texto inclui a alegação de que um funcionário da Casa Branca ouviu Trump dizer a membros da família que "não importa se você ganhou ou perdeu a eleição. Você ainda precisa lutar como um louco".

Trump se declarou inocente de quatro acusações criminais que o acusam de conspiração para obstruir a certificação da eleição pelo Congresso, fraudar os EUA para impedir resultados precisos e interferir nos direitos de voto dos norte-americanos.

Grande parte da texto se concentra nas negociações de Trump com o então vice-presidente e companheiro de chapa Mike Pence, a quem Trump tentou pressionar a usar seu papel oficial na supervisão da certificação dos resultados das eleições em 6 de janeiro de 2021 para reverter sua derrota.

Trump fez um discurso inflamado naquele dia, antes que seus apoiadores invadissem o Capitólio gritando "enforquem Mike Pence", enfrentando a polícia e fazendo com que parlamentares corressem por suas vidas.

Os promotores alegam que, quando um assessor da Casa Branca informou Trump, que assistia à cobertura da insurreição na TV, que Pence havia sido levado para um local seguro, Trump respondeu "e daí?".