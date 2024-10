Bombardeios israelenses no centro de Beirute matam 18; fontes dizem que autoridade do Hezbollah foi o alvo

Um grande incêndio também era observado, e equipes de resgate usaram tochas para buscar sobreviventes nos escombros, de acordo com uma transmissão pela emissora de televisão Al-Manar, do Hezbollah.

A identidade do alvo do Hezbollah não foi revelada. O bairro não tinha sido previamente atacado por Israel e fica longe dos subúrbios sul de Beirute, quartel-general do grupo apoiado pelo Irã e que tem sido bombardeado repetidamente por Israel.

Israel não comentou imediatamente sobre o ataque, mas o Exército do país emitiu um novo alerta para as pessoas saírem dos subúrbios sul de Beirute na noite desta quinta-feira, inclusive citando prédios específicos.

A força Unifil, da ONU, afirmou que dois de seus soldados ficaram feridos quando um tanque israelense disparou contra uma torre de observação na sede da entidade, em Ras al-Naqoura. A torre foi atingida, fazendo com que os soldados caíssem. Não houve feridos em outros dois incidentes com o grupo, informou uma fonte da ONU.

“Qualquer ataque deliberado contra tropas de manutenção da paz é uma grave violação da lei humanitária internacional”, afirmou a Unifil em comunicado.

A Casa Branca disse que os EUA estão muito preocupados com relatos de que as forças israelenses dispararam contra posições da ONU, e que estão pressionando Israel para que explique os detalhes da ofensiva.