Coreia do Norte diz que unidades na fronteira estão de prontidão em meio a conflito por drones

SEUL (Reuters) - As unidades de artilharia norte-coreanas próximas da fronteira com a Coreia do Sul estão de prontidão para disparar por conta de embates relacionados com drones que Pyongyang afirma estarem cruzando a fronteira, disse a imprensa estatal citando fontes do governo neste domingo.

Alguns desertores e ativistas na Coreia do Sul enviam pacotes de ajuda para o Norte e lançam panfletos criticando o líder Kim Jong Un.

A Coreia do Norte culpou o exército sul-coreano por essa prática. Também tem lançado balões repletos de lixo ao Sul em represália.