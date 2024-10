Borrell, da UE, questiona prazo de 1 mês dado pelos EUA a Israel para melhorar situação em Gaza

Israel precisa tomar medidas no próximo mês para melhorar a situação humanitária em Gaza ou enfrentará possíveis restrições à ajuda militar dos Estados Unidos, disseram autoridades norte-americanas na terça-feira, na mais forte advertência desde que a guerra de Israel contra o Hamas começou há um ano.

Israel lançou sua operação no enclave palestino há um ano, após os ataques a cidades israelenses em 7 de outubro de 2023 por combatentes liderados pelo Hamas que mataram 1.200 pessoas e capturaram 250 reféns.

Após um ano de ataques israelenses que mataram mais de 42.000 palestinos, centenas de milhares de residentes voltaram para as áreas arruinadas do norte. Israel enviou tropas de volta no início deste mês para eliminar os combatentes que, segundo o país, estavam se reagrupando para novos ataques. O Hamas nega estar operando entre os civis.

Borrell tem sido uma voz crítica na UE em relação às operações em andamento de Israel. O bloco está dividido sobre como lidar com sua resposta, além de pedir um cessar-fogo.

O primeiro-ministro irlandês, Simon Harris, disse que o bloco não estava fazendo o suficiente e que ele continuaria a trabalhar com a Espanha para mudar a dinâmica entre o bloco de 27 nações.

"A Europa ainda não usou todas as alavancas à sua disposição para conseguir um cessar-fogo", declarou ele.