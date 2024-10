Biden vê oportunidade de parar conflito entre Israel e Irã "por um tempo"

"Na minha opinião, há uma oportunidade, e meus colegas concordam, que provavelmente podemos lidar com Israel e com o Irã de uma forma que encerre o conflito por um tempo. Isso acaba com o conflito, em outras palavras, acaba com o vai e vem", disse Biden.

Biden acrescentou acreditar na possibilidade de trabalhar por um cessar-fogo no Líbano, mas ponderou que tais esforços seriam mais difíceis em Gaza.

As promessas de Israel e de seus inimigos Hamas e Hezbollah de continuar lutando em Gaza e no Líbano frustraram as esperanças, nesta sexta-feira, de que a morte do líder militante palestino Yahya Sinwar pudesse apressar o fim de mais de um ano de escalada da guerra no Oriente Médio.

(Reportagem de Jeff Mason)