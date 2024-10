Acidente com van que levava equipe de remo deixa 9 mortos no Paraná

"A princípio, a carreta, conduzida por um homem de 30 anos, que se feriu levemente, teria perdido os freios, colidindo na traseira da van, que foi projetada à frente colidindo na traseira do automóvel conduzido por um homem, que estava sozinho e não se feriu. Em seguida, a van rodou e a carreta a arrastou para fora da pista, tombando sobre ela", informou a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), que é ex-prefeito de Pelotas, disse ter recebido "com imensa tristeza" a notícia do acidente fatal.

"Esses jovens eram exemplos de dedicação, superação e orgulho para todos nós. Estavam no auge de suas carreiras, conquistando medalhas e levando o nome do nosso Rio Grande ao topo em uma competição de grande relevância nacional, o Campeonato Brasileiro Unificado, disputado em São Paulo", disse o governador.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva também lamentou a tragédia em publicação nas redes sociais.

"Com tristeza e pesar, soube da morte de nove pessoas, sendo sete adolescentes, de uma equipe de remo de Pelotas, em um trágico acidente na BR-376, em Guaratuba, Paraná. Não há palavras que possam descrever a dor de perder um filho ou neto. A dor é irreparável. Meus sentimentos e solidariedade aos familiares e amigos das vítimas", escreveu.

(Reportagem de Rodrigo Viga Gaier, no Rio de Janeiro)