Trump apela para a religião no Estado da Geórgia

Por Steve Holland e Jeff Mason

POWDER SPRINGS, Geórgia (Reuters) - O republicano Donald Trump fez um apelo aos eleitores religiosos no Estado da Geórgia, no sul do país, enquanto sua campanha se distanciava de comentários racistas feitos por aliados que poderiam alienar importantes grupos de eleitores.

Milhões de norte-americanos já depositaram seus votos antes da eleição de 5 de novembro, uma disputa muito acirrada entre Trump e sua rival democrata, Kamala Harris.