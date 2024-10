Governo da Venezuela chama embaixador no Brasil para consultas

CARACAS (Reuters) - A Venezuela chamou seu embaixador no Brasil para consultas nesta quarta-feira e ao mesmo tempo convocou o encarregado de negócios brasileiro em Caracas por "declarações intervencionistas" do governo brasileiro, segundo comunicado do Ministério das Relações Exteriores venezuelano.

O governo brasileiro não comentou oficialmente de imediato a decisão da Venezuela.

(Reportagem de Vivian Sequera e Mayela Armas; com reportagem adicional de Lisandra Paraguassu em Brasília)