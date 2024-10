Ucrânia identifica generais norte-coreanos que afirma estarem com tropas na Rússia

Michael Madden, especialista em liderança da Coreia do Norte do Stimson Center, sediado nos Estados Unidos, disse que o papel de Kim parece ser mais amplo, comandando o Centro de Orientação e Treinamento em Infantaria Leve, que inclui o XI Corps, e unidades de infantaria leve destacadas para as unidades do Exército norte-coreano e destacadas para missões especiais do Centro de Reconhecimento Geral, a principal agência de espionagem da Coreia do Norte.

Kim participou de sete eventos com o líder norte-coreano Kim Jong Un este ano, incluindo exercícios de forças especiais.

"Esse é um destacamento grande e quase sem precedentes para o Exército Popular Coreano", disse Madden, que acredita que o general está na Rússia como representante de Kim Jong Un.

"Como tal, há uma série de tarefas administrativas e de relacionamentos, de modo que Kim Jong Un enviou Kim Yong Bok como um tomador de decisões por procuração até que a presença da unidade do Exército Popular Coreano esteja totalmente estabelecida."

Outras autoridades de alto escalão identificados pela Ucrânia incluem o coronel-general Ri Chang Ho, vice-chefe do Estado-Maior e chefe do Departamento Geral de Reconhecimento, e o major-general Sin Kum Cheol, chefe da Diretoria Operacional Principal.

(Reportagem de Josh Smith; reportagem adicional de Michelle Nichols, em Nova York)