Democratas têm um plano caso Trump declare vitória eleitoral prematuramente

Por Jarrett Renshaw e Gram Slattery

(Reuters) - Democratas estão preparando uma rápida resposta para inundar as redes sociais e outras mídias com pedidos de calma e paciência com a contagem dos votos caso o candidato republicano, Donald Trump, tente reivindicar prematuramente a vitória no pleito, assim como fez em 2020, disseram à Reuters autoridades da campanha da democrata Kamala Harris e da legenda.

O candidato republicano disse a jornalistas nesta semana que espera conseguir declarar vitória no dia da eleição, embora especialistas avaliem que pode demorar vários dias para que o resultado final seja conhecido, especialmente se houver pedido de recontagem em algumas áreas. A corrida entre Trump e Kamala está extremamente acirrada. Vencedores das eleições norte-americanas são geralmente declarados por grandes veículos de imprensa, que analisam as contagens das autoridades eleitorais. Embora por vezes candidatos declarem vitória antes desses anúncios, é incomum fazê-lo antes de estar relativamente claro quem é o vencedor. "Estamos tristemente preparados para o caso de ele fazer isso e, se soubermos que ele está manipulando a imprensa e tentando manipular o consenso do povo norte-americano, estaremos preparados para responder", afirmou Kamala em entrevista à emissora ABC na quarta-feira. Ela não deu detalhes sobre as preparações, mas seis autoridades da campanha de Kamala e do Partido Democrata afirmaram que o ato inicial contra qualquer reivindicação de vitória antecipada de Trump ocorrerá no tribunal da opinião pública. Eles planejam inundar as redes sociais e as emissoras de televisão com exigências de que todos os votos sejam contados antes que haja a declaração de vitória. "Assim que ele falsamente declarar vitória, estaremos prontos para ir à TV com a verdade e explorar uma ampla rede de pessoas que podem usar sua influência para reagir", afirmou uma autoridade do Comitê Nacional Democrata. Uma autoridade da campanha de Kamala afirmou nesta sexta-feira que "está realmente esperando" que Trump reivindique falsamente uma vitória na noite de terça-feira, antes que todos os votos sejam contados. "Ele fez isso antes e não deu certo. Se fizer de novo, não dará certo", afirmou. Em 2020, Trump declarou ser o vencedor nos primeiros momentos da manhã após o dia da eleição, três dias antes de as primeiras redes de televisão divulgarem o ganhador. Ele perdeu para seu oponente, o democrata Joe Biden. O republicano nunca aceitou o resultado, continua alegando falsamente que o pleito foi roubado e que houve grandes fraudes. Steve Bannon, importante aliado de Trump, afirmou que ele deveria declarar vitória rapidamente. "Ele deveria vir e dizer 'Opa, eu ganhei'" , disse Bannon, na terça-feira, ao jornal The New York Times, pouco depois de ser solto de uma prisão federal onde cumpriu quatro meses de pena por desafiar intimações do Congresso sobre os ataques de 6 de janeiro de 2021 contra o Capitólio. A campanha de Trump afirmou que o candidato lutará por todos os votos até que as urnas fechem, mas não respondeu se ele planeja declarar vitória antes de a eleição estar decidida. Em 2020, a reivindicação de vitória por parte de Trump foi recebida com críticas de democratas e também de importantes republicanos. Os mercados ignoraram, com os principais índices das ações subindo moderadamente nos dias após o pleito. Agora, tudo pode ser diferente. O ex-presidente consolidou o controle quase total sobre o Partido Republicano. Assim, muitos conservadores podem endossar suas alegações, segundo estrategistas políticos. "Vimos muitas evidências de que ele tem o controle completo do partido, e não vimos evidências de que autoridades da legenda irão reagir", afirmou Chip Felkel, antigo estrategista republicano e crítico de Trump. Trump e seus aliados republicanos passaram meses preparando o terreno para contestar uma eventual derrota, dizendo que não-cidadãos poderiam tentar votar no Partido Democrata, e preparando um exército de advogados para ir à Justiça contra o resultado. Em seus comícios, Trump frequentemente diz que a vitória tem de ser "grande demais para ser manipulada". (Reportagem de Jarrett Renshaw e Gram Slattery)