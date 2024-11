Forças Armadas bolivianas dizem que grupo armado tomou instalação militar em Cochabamba e mantém soldados reféns

LA PAZ (Reuters) - As Forças Armadas da Bolívia informaram nesta sexta-feira que grupos armados irregulares tomaram uma instalação militar em Cochabamba e estão mantendo militares como reféns com armas e munições, de acordo com um comunicado à imprensa.

"Aqueles que realizaram ou pretendem continuar com atos criminosos contra os direitos fundamentais, os direitos humanos, a segurança e a liberdade do povo... são instados a abandonar suas atitudes e deixar o quartel imediata e pacificamente", disseram as Forças Armadas no comunicado.

Um grupo de camponeses invadiu um quartel militar perto de Cochabamba, reduto do ex-presidente Evo Morales, na manhã desta sexta-feira, em resposta à intervenção policial e militar contra bloqueios de estradas organizados pelo líder dos plantadores de coca.