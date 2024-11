Republicanos projetam ampliar maioria no Senado dos EUA com vitória na Pensilvânia

Por Andy Sullivan

WASHINGTON (Reuters) - O Partido Republicano, do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, obteve nesta quinta-feira mais um assento no Senado e aparentemente manterá o controle da Câmara, possivelmente colocando a legenda no comando de ambas as casas no próximo ano. Vários veículos de imprensa projetaram que o republicano Dave McCormick derrotará o senador democrata Bob Casey na Pensilvânia, dando ao partido de Trump em 2025 pelo menos 53 dos 100 assentos no Senado. A margem pode aumentar e chegar a 55 caso os republicanos vençam corridas apertadas no Arizona e em Nevada, estados cuja apuração ainda não está finalizada.

Na batalha pela Câmara, os republicanos estão perto da vitória. Eles já obtiveram 209 assentos e estão a apenas nove da maioria da casa, que tem 435. Os democratas terão de vencer 23 das 31 disputas remanescentes para obter uma maioria na Câmara e manter uma posição de poder em Washington. O resultado final da eleição de terça-feira pode não ser conhecido por algum tempo, já que dez das disputas pendentes estão na Califórnia, que geralmente demora vários dias para contar suas cédulas. Com o controle do Senado, os republicanos poderão confirmar as indicações de Trump e suas escolhas para o Judiciário, mas não terão os 60 votos necessários para aprovar rapidamente a maioria das leis. Se a legenda controlar também a Câmara, isso ajudará o presidente eleito a aprovar promessas de campanha, como a redução de impostos e a restrição drástica da imigração. (Reportagem de Andy Sullivan)