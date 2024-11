Durante a campanha eleitoral, Trump disse que poderia trazer a paz para a Ucrânia em 24 horas, mas deu poucos detalhes sobre como tentaria fazer isso.

Shoigu, um aliado do presidente da Rússia, Vladimir Putin, que foi ministro da Defesa de 2012 até que Putin o transferiu em maio, disse que o Ocidente tentou usar a Ucrânia para infligir uma derrota estratégica à Rússia, mas não conseguiu.

"Agora, quando a situação no teatro de operações militares não é favorável ao regime de Kiev, o Ocidente se depara com uma escolha -- continuar financiando-o e destruindo a população ucraniana, ou reconhecer as realidades atuais e começar a negociar", disse Shoigu.

Em 14 de junho, Putin estabeleceu seus termos para o fim da guerra: a Ucrânia teria que abandonar suas ambições de ingressar na aliança militar ocidental Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) e retirar suas tropas de todo o território de quatro regiões reivindicadas por Moscou.

A Rússia controla a Crimeia, que tomou e anexou unilateralmente da Ucrânia em 2014, cerca de 80% do Donbas -- uma área produtora de carvão e aço que compreende as regiões de Donetsk e Luhansk -- e mais de 70% das regiões de Zaporizhzhia e Kherson.

TRUMP TEM VISÃO DIFERENTE DA GUERRA DA UCRÂNIA