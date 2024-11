Republicanos conquistam maioria na Câmara e vão controlar o Congresso dos EUA, projeta Edison

Por Richard Cowan

WASHINGTON (Reuters) - O Partido Republicano, do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, vai controlar ambas as Casas do Congresso quando ele assumir o cargo em janeiro, projetou a Edison Research nesta quarta-feira, o que deve permitir que ele promova uma agenda de corte de impostos e redução do tamanho do governo federal.

Os republicanos terão pelo menos os 218 votos necessários para obter a maioria dos 435 assentos da Câmara, segundo a Edison, com nove disputas ainda sem resultado final. Eles também já garantiram uma maioria no Senado, com pelo menos 52 a 48 de vantagem, faltando uma disputa a ser decidida após a eleição de 5 de novembro.