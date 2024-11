Xi diz à Cúpula do G20 que IA não deve ser um "jogo dos países ricos", segundo a Xinhua

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O presidente chinês, Xi Jinping, fez um alerta na Cúpula do G20 no Rio de Janeiro de que a inteligência artificial não deve ser um "jogo dos países ricos e dos ricos", informou a agência de notícias estatal Xinhua nesta segunda-feira.

Xi também pediu mais governança internacional e cooperação em IA, segundo a Xinhua. Mais cedo, Xi destacou o apoio da China ao mundo em desenvolvimento e prometeu mais iniciativas de ajuda, incluindo a proposta de uma iniciativa com três outros membros do G20 para ajudar o Sul Global a obter melhor acesso a inovações científicas e tecnológicas.

Em uma sessão sobre a reforma das instituições de governança global, o líder chinês alertou contra o protecionismo em nome do desenvolvimento verde e de baixo carbono, referindo-se às tarifas sobre produtos chineses, como veículos elétricos e biodiesel, impostas por membros do G20 preocupados com o fato de a transição verde de suas economias poder torná-los dependentes da China.