Xi Jinping se reúne pela primeira vez com Javier Milei durante G20 no Rio

Milei é admirador do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, que arquitetou uma guinada agressiva na política externa dos EUA em relação à China durante seu primeiro mandato.

Mas Milei suavizou sua postura desde que assumiu o cargo, descrevendo a segunda maior economia do mundo como um parceiro comercial interessante e tem uma visita à China provisoriamente agendada para o início do próximo ano.

Xi adotou um tom amigável durante seu primeiro encontro no Rio, agradecendo a Milei por ter enviado uma "carta calorosa de congratulações" no 75º aniversário da fundação da República Popular da China. Ele também destacou os planos de reforma econômica abrangentes de Milei, de acordo com uma transcrição publicada pela CCTV.

"Sob a liderança do senhor presidente, seu país está promovendo vigorosamente as reformas e está comprometido com a recuperação econômica e a revitalização nacional", disse.

Milei venceu a eleição presidencial em novembro de 2023 com um mandato para remodelar a segunda maior economia da América do Sul, prometendo usar uma motosserra nos gastos do governo e frear a impressão de mais pesos, que ele culpa pela pior crise econômica do país em décadas.

"A China apoia a Argentina na busca de um caminho de desenvolvimento que esteja de acordo com suas condições nacionais, e desejamos sucesso nas reformas", acrescentou Xi.