Esquerda uruguaia volta à Presidência com Orsi; governo promete transição amigável

A eleição entre dois moderados no país de 3,4 milhões de habitantes, conhecido por suas praias, maconha legalizada e estabilidade, marca o encerramento de um ano de eleições globais - muitas das quais sofreram com amargas divisões políticas.

Orsi, Delgado e Lacalle Pou expressaram boa vontade com sua oposição política e prometeram trabalhar juntos para fazer o país avançar.

Ao contrário das divisões acentuadas entre direita e esquerda nas recentes eleições na Argentina, no Brasil e no México, a arena política do Uruguai é relativamente livre de tensões, com uma sobreposição significativa entre as coalizões.

O alto custo de vida, a desigualdade e os crimes violentos estão entre as maiores preocupações dos uruguaios, mas a inflação estava diminuindo no período que antecedeu a eleição, e tanto o emprego quanto os salários reais estão aumentando.

Orsi, que prometeu uma abordagem política de "esquerda moderna", obteve 43,9% dos votos de outubro no primeiro turno para a Frente Ampla e enfrentou Delgado, que garantiu 26,8%, mas também teve o apoio do conservador Partido Colorado, que, junto com seu Partido Nacional, representava quase 42% dos votos.

Orsi procurou tranquilizar os uruguaios, dizendo que não planeja uma mudança radical na política do país tradicionalmente moderado e relativamente rico.