Israel ameaça expandir guerra se trégua com Hezbollah fracassar

Importantes autoridades libanesas pediram a Washington e Paris que pressionem Israel a manter o cessar-fogo, depois de dezenas de operações militares em solo libanês que Beirute considerou violações, disseram duas fontes políticas libanesas seniores à Reuters na terça-feira.

As fontes disseram que o primeiro-ministro interino Najib Mikati e o presidente do Parlamento Nabih Berri, um aliado próximo do Hezbollah que negociou o acordo em nome do Líbano, conversaram com autoridades da Casa Branca e da Presidência francesa na noite de segunda-feira.

Mikati afirmou, segundo agência de notícias libanesa, que as comunicações diplomáticas se intensificaram desde segunda-feira para impedir as violações israelenses do cessar-fogo. Ele também disse que uma campanha de recrutamento estava em andamento pelo Exército libanês para fortalecer sua presença no sul.

O porta-voz do Departamento de Estado dos EUA Matt Miller disse aos repórteres na segunda-feira que o cessar-fogo "está se mantendo" e que os EUA "previam que poderia haver violações".

Nem a Presidência francesa nem o Ministério das Relações Exteriores estavam imediatamente disponíveis para comentar. O ministro das Relações Exteriores da França, Jean-Noel Barrot, conversou com seu colega israelense Gideon Saar na segunda-feira, dizendo que ambos os lados deveriam aderir ao cessar-fogo.

A trégua entrou em vigor em 27 de novembro e proíbe Israel de conduzir operações militares ofensivas no Líbano, ao mesmo tempo em que exige que o Líbano impeça que grupos armados, incluindo o Hezbollah, lancem ataques contra Israel. Ela dá às tropas israelenses 60 dias para se retirarem do sul do Líbano.