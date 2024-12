Nelson Tanure em conversas preliminares para eventual compra das ações do Casino no GPA, diz fonte

Por Luciana Magalhaes e Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - O empresário brasileiro Nelson Tanure iniciou discussões preliminares com o varejista francês Casino, demonstrando interesse em suas ações no GPA, de acordo com uma fonte familiarizada com o assunto.

Recentemente, Tanure comprou aproximadamente 9% das ações do GPA no mercado e está considerando adquirir papéis adicionais do Casino. Ainda não está claro se ele tentará comprar toda a participação de 22,5% do Casino no GPA ou apenas uma parte dela.