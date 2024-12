Putin diz que Rússia está disposta a discutir com Trump acordo sobre guerra na Ucrânia

Por Vladimir Soldatkin e Andrew Osborn

MOSCOU (Reuters) - O presidente russo, Vladimir Putin, disse na quinta-feira que está pronto para chegar a um acordo sobre a Ucrânia em possíveis conversas com o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre o fim da guerra e que não tem condições de iniciar conversas com as autoridades ucranianas.

Trump, um autointitulado mestre em intermediar acordos e autor do livro de 1987 "Trump: the Art of the Deal", prometeu acabar rapidamente com o conflito, mas ainda não deu detalhes sobre como ele pode conseguir isso.