Ministros de Relações Exteriores de China e Japão concordam em diálogo sobre segurança

O Japão expressou "grave preocupação" sobre a aliança de segurança da Coreia do Norte com a Rússia, na qual a Coreia do Norte deve ganhar tecnologia militar avançada e experiência de combate.

Wang enfatizou na reunião que a importância do relacionamento entre Japão e China vai além dos laços bilaterais. "Se as relações China-Japão forem estáveis, a Ásia será mais estável", disse Wang no início da reunião.

REGRAS DE VISTO

Em reciprocidade às regras de visto flexibilizadas da China, o Japão removerá alguns requisitos para vistos de turista de múltiplas entradas de três anos para cidadãos chineses e permitirá que aqueles com vistos de grupo fiquem até 30 dias dos 15 anteriores. O país também introduziu um novo visto de turista de múltiplas entradas de 10 anos.

No mês passado, Pequim expandiu seus acordos de isenção de visto para incluir o Japão até o final de 2025, restaurando uma política que foi suspensa durante a pandemia. A China também estendeu o período de permanência de 15 para 30 dias. Os cidadãos japoneses podiam entrar na China sem visto por até 14 dias antes da COVID-19.

Iwaya destacou que abordar a segurança dos cidadãos japoneses era importante para aumentar as viagens entre o Japão e a China.