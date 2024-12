Motim em prisão do Moçambique deixa 33 mortos, diz comandante

Enquanto Rafael culpou os protestos fora da prisão por incentivar o motim, a ministra da Justiça, Helena Kida, disse à emissora local Miramar TV que a agitação começou dentro da prisão e não teve nada a ver com os protestos do lado de fora.

"Os confrontos posteriores resultaram em 33 mortes e 15 feridos nas proximidades da prisão", disse Rafael a jornalistas. As identidades dos mortos e feridos não estavam claras.

O ministro do interior de Moçambique disse na terça-feira que pelo menos 21 pessoas foram mortas em tumultos depois que o tribunal superior do país confirmou na segunda-feira a vitória do partido Frelimo.

(Por Custodio Cossa e Manuel Mucari)